Kofi Kingston sul botch di Royal Rumble | “Chi non risica non rosica”

Come abbiamo visto durante la scorsa edizione di Royal Rumble, Kofi Kingston è stato protagonista di un botch durante il Royal Rumble Match maschile. Prima di poter provare un salto springboard dalla zona dell'apron ring, Kofi è stato spinto e ha tentato di evitare l'eliminazione lanciandosi sulla barricata. Tuttavia, i suoi piedi hanno toccato terra e l'atleta è stato di fatto eliminato dal match. Il momento ha scatenato le reazioni deluse di tantissimi fan, e per questo Kofi si è recato sulle proprie piattaforme social per rispondere alle critiche. Il discorso di Kofi Su Instagram, Kofi scrive: "Negli ultimi giorni nei social media, ho ricevuto molti messaggi che mi dicevano 'come ti ...

