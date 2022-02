(Di martedì 1 febbraio 2022) Di tanto in tanto può capitare che qualchedivenga rimossa e ciò è quanto sta per accadere con i video profilo L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Facebook rimuove una funzione che forse non avete mai usato - GiovanniRenti : @Gabry89 Ublock origin con filtro facebook e il pop-up si rimuove -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook rimuove

La Gazzetta del Pubblicitario

... irritante che mette a soqquadro la casa,il sangue, annuncia il folle marzo periglioso e mutante. (Vincenzo Cardarelli) Ecco i VIDEO per gli auguri sue WhatsApp: Ascolta l'...... quando addirittura nonassolutamente il problema. Si è parlato in proposito di 'praterie ... A questo proposito, anche le accuse della ex dipendente di, Frances Haugen, emerse a ...Arriva un altro duro colpo per tutti gli utenti di Facebook, con l'applicazione che ha rimosso un'amata funzione: cos'è successo.Le grandi società, tra cui anche Microsoft e Twitter, hanno concordato con la Commissione Europea un codice di buone pratiche sulla disinformazione. E ora hanno preso le prime misure per limitare le r ...