Dybala a Zamparini: 'Presidente, ti sarò sempre grato' (Di martedì 1 febbraio 2022) "Sei stato Il primo a credere in me, sono arrivato in Italia che ero un bambino e con la tua famiglia mi hai accolto come se fosse casa mia. Presidente, mi hai aperto le porta di una città bellissima ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) "Sei stato Il primo a credere in me, sono arrivato in Italia che ero un bambino e con la tua famiglia mi hai accolto come se fosse casa mia., mi hai aperto le porta di una città bellissima ...

