Diletta Leotta | la sua minigonna con frange infiamma Sanremo

Il Festival di Sanremo continua a rimanere nel cuore di Diletta Leotta che dopo la partecipazione come co-conduttrice di Amadeus nell'edizione del 2020 è ritornata nella città dei fiori con una nuova veste. Da qualche tempo è ormai una delle voci di punta di Radio 105, e proprio per questa radio dal 2017 conduce il programma "105 take away". L'emittente non poteva di certo mancare durante la settimana dedicata alla kermesse canora e ogni giorno in diretta dalla pagina Facebook ufficiale Diletta Leotta intervisterà in esclusiva personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Diletta Leotta, la minigonna da diva In attesa che la manifestazione canora prenda il via, la conduttrice di Dazn, ha partecipato ad una cena insieme a ClioMakeUp.

