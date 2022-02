Conte | ' Da Di Maio condotte gravissime No scissione in vista | io mi fido di Letta'

(Di martedì 1 febbraio 2022) Resa dei conti nel M5s dopo le polemiche per l'affossamento nella partita del Quirinale della candidatura del capo del Dis Elisabetta ...

La Repubblica

Resa dei conti nel M5s dopo le polemiche per l'affossamento nella partita del Quirinale della candidatura del capo del Dis Elisabetta ...Una guerra interna senza fine quella che sta combattendo il Movimento 5 Stelle.e Disono ormai ai ferri corti Argomenti trattati Ancora tensioni tra i leader del Movimento 5 Stelle Giusepperisponde alle accuse di un presunto bilaterale con la Lega Intervengono ...Dei 5 stelle non ne parliamo poichè sono divisi tra le correnti di Conte (ministerialista autonomo), di Di Maio (che prende ordini da Grillo), di Di Battista che fa lo Zapata della situazione leader ...PALERMO – Roma chiama Palermo. Gli strascichi del voto che ha portato alla riconferma di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica potrebbero avere non poche conseguenze sullo scacchiere sici ...