Claudio Baglioni straziato dal lutto | “… te ne sei andato”

(Di martedì 1 febbraio 2022)posta sul suo profilo social un messaggio dedicato ad una persona. L’artista èdal triste annuncioha condiviso un particolare momento che ha causato non poco dolore. Si tratta di qualcosa che ha conosciuto e toccato con mano, è una situazione che ha segnato il cantante nel profondo. Tanto tempo fa il nostro amato artista aveva conosciuto una persona eccezionale e che ha cambiato per sempre la sua vita. Si è spento infatti a 45 anni, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva a Padova. Ha vissuto sulla sua pelle una situazione veramente drammatica da giovanissimo. Lui era profondamente innamorato della musica dida riuscire a diventare amico dell’artista e di conoscerlo nella sua ...

Advertising

Tg1Rai : Le dodici note di Claudio Baglioni. Dal Teatro dell'Opera è partito il suo nuovo tour. #musica @ClaudioBaglioni - MadreRadio : Riz Ortolani - Fratello Sole Sorella Luna (Vocal Claudio Baglioni) - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Claudio Baglioni - I Vecchi - MadreRadio : Claudio Baglioni - preghira semplice - montellina23 : RT @saltasullavita: Doppietta di Claudio Baglioni ad Ancona e Senigallia -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Baglioni

5 'Sanremo 2019" 49,22% (9.762.600) È la seconda edizione condirettore artistico, affiancato daBisio e Virginia Raffaele. Il festival lancia Mahmood: 7 telespettatori su 10 ...Yuman si presenta a Sanremo 2022 con la canzone Ora e qui , una piacevole ballata soul abbastanza intensa e ben cantata che a tratti ricorda certe cose delpiù vintage. ...Quest’anno non ci sarà più la distinzione tra Campioni e Nuove Proposte. Come era stato deciso per l’edizione 2019 condotta da Claudio Baglioni la graduatoria sarà unica. 25 i cantanti in gara: 22 ...5“Sanremo 2019” 49,22% (9.762.600) È la seconda edizione con Claudio Baglioni direttore artistico, affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Il festival lancia Mahmood: 7 telespettatori su 10 ...