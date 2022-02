Classifica prima serata Sanremo 2022: i risultati dei primi 12 big in gara al Festival (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dal teatro Ariston, Amadeus a breve comunicherà in diretta TV la Classifica provvisoria della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Sul palco si sono esibiti, fra un ospite e l’altro, i primi 12 big dei 24 in gara e precisamente: Achille Lauro con il brano “Domenica“, Yuman con “Ora e qui“, Noemi con “Ti amo non lo so dire“, Gianni Morandi con “Apri tutte le porte“, La Rappresentante di Lista con “Ciao ciao“, Michele Bravi con “Inverno dei fiori“, Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare“, Mahmood e Blanco con “Brividi“, Ana Mena con “Duecentomila ore“, Rkomi con “Insuperabile“, Dargen D’Amico con “Dove si balla” e Giusy Ferreri con “Miele“. Classifica prima serata Sanremo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dal teatro Ariston, Amadeus a breve comunicherà in diretta TV laprovvisoria delladeldi. Sul palco si sono esibiti, fra un ospite e l’altro, i12 big dei 24 ine precisamente: Achille Lauro con il brano “Domenica“, Yuman con “Ora e qui“, Noemi con “Ti amo non lo so dire“, Gianni Morandi con “Apri tutte le porte“, La Rappresentante di Lista con “Ciao ciao“, Michele Bravi con “Inverno dei fiori“, Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare“, Mahmood e Blanco con “Brividi“, Ana Mena con “Duecentomila ore“, Rkomi con “Insuperabile“, Dargen D’Amico con “Dove si balla” e Giusy Ferreri con “Miele“....

