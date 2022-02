Chi è Rkomi | età | altezza | peso | fidanzata e nome vero

(Di martedì 1 febbraio 2022) Con all’attivo molti singoli di successo e collaborazioni con artisti di fama come Sfera Ebbasta, Madame e Irama,è uno dei cantanti del settantaduesimo Festival di Sanremo dal 1º al 5 febbraio 2022. Sul palco dell’Ariston con il brano Insuperabile,ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo, La coda del diavolo, con il featuirng di Elodie, lo scorso anno a Sanremo nella veste di conduttrice in coppia con Amadeus.: età,Da sempre appassionato di musica,cresce con la mamma, la nonna, le sorelle e il fratello maggiore, lascia la scuola a 17 anni e inizia a lavorare come muratore, lavapiatti e barista. Insieme al coinquilino Tedua (anche lui giovane trapper) ...

Rkomi al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni e carriera Rkomi, all'anagrafe Mirko Manuele Martorana, è nato a Milano il 19 aprile del 1994 ed è un noto rapper e cantautore. E' cresciuto nel ...