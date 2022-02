Borja Mayoral attacca Mourinho: avete sentito? (Di martedì 1 febbraio 2022) Borja Mayoral, passato in questa sessione dalla Roma al Getafe, ha parlato della sua nuova avventura in Spagna e ha lanciato una frecciata al suo ex tecnico Mourinho. Queste le sue parole a Radio Marca: Roma Mourinho Borja Mayoral “Sono molto contento di questa nuova avventura, questa squadra mi è sempre piaciuta. Sono arrivato con grande entusiasmo ma anche con molta rabbia. Ho giocato poco ultimamente e penso che avrei meritato maggiore minutaggio. L’anno scorso ho fatto una buona stagione con la Roma, spero di potermi ripetere qui”. Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022), passato in questa sessione dalla Roma al Getafe, ha parlato della sua nuova avventura in Spagna e ha lanciato una frecciata al suo ex tecnico. Queste le sue parole a Radio Marca: Roma“Sono molto contento di questa nuova avventura, questa squadra mi è sempre piaciuta. Sono arrivato con grande entusiasmo ma anche con molta rabbia. Ho giocato poco ultimamente e penso che avrei meritato maggiore minutaggio. L’anno scorso ho fatto una buona stagione con la Roma, spero di potermi ripetere qui”.

