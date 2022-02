Balzaretti su Zamparini | «Lungimiranza straordinaria | amava i suoi campioni»

(Di martedì 1 febbraio 2022) Federicoha voluto ricordare il suo ex Presidente ai tempi del Palermo Maurizio, morto la scorsa notte Federicoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per ricordare la figura di Maurizio, suo presidente nel Palermo. Ecco le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Anni straordinari con un presidente dallacalcistica e imprenditoriale incredibile. Aveva una competenza di calcio talmente alto che era un piacere parlarci. Ogni tanto andava oltre le righe ma faceva parte del suo carattere e ai giocatori non ha mai fatto mancare nulla. Si innamorava dei, ma aveva bisogno anche di noi gregari». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Federicoha voluto ricordare il suo ex Presidente ai tempi del Palermo Maurizio, morto la scorsa notte Federicoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per ricordare la figura di Maurizio, suo presidente nel Palermo. Ecco le sue dichiarazioni: LE ......ricordare l'ex patron del Palermo ci sono state grandi firme della storia rosanero come, ... Grazie di tutto, nei due anni vissuti a Palermo sei stato più che il mio presidente, mi ...Federico Balzaretti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per ricordare la figura di Maurizio Zamparini, suo presidente nel Palermo. Ecco le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Anni straordinari con un ...In difesa una vera e propria muraglia composta da calciatori di livello assoluto: Zaccardo, Cassani, Grosso e Balzaretti sulle fasce; Simon Kjaer e Andrea Barzagli al centro. La Top 11 del Palermo di ...