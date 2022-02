Alternanza scuola-lavoro, i manganelli non fermano gli studenti, venerdì in piazza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La battaglia contro il silenzio di Stato sulla morte in stage di Lorenzo Parelli (oggi si terranno i funerali a Morsano di strada, Udine) è sostenuta con commovente determinazione dagli studenti che ieri hanno occupato i licei Gioberti di Torino, il Vittorio Emanuele di Napoli il Copernico e Laura Bassi di Bologna. venerdì prossimo, dopo le cariche contro gli studenti a Roma (il 23 gennaio) Torino, Milano e Napoli (il 28) ci saranno nuove manifestazioni mentre cresce la protesta contro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La battaglia contro il silenzio di Stato sulla morte in stage di Lorenzo Parelli (oggi si terranno i funerali a Morsano di strada, Udine) è sostenuta con commovente determinazione dagliche ieri hanno occupato i licei Gioberti di Torino, il Vittorio Emanuele di Napoli il Copernico e Laura Bassi di Bologna.prossimo, dopo le cariche contro glia Roma (il 23 gennaio) Torino, Milano e Napoli (il 28) ci saranno nuove manifestazioni mentre cresce la protesta contro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

