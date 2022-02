Addio a Maurizio Zamparini, l'ex patron del Palermo. Aveva 80 anni (Di martedì 1 febbraio 2022) E' morto a 80 anni l'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini. L'imprenditore friulano a dicembre era stato ricoverato all'ospedale di Udine dove era stato operato per peritonite prima di essere ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 febbraio 2022) E' morto a 80l'exdel. L'imprenditore friulano a dicembre era stato ricoverato all'ospedale di Udine dove era stato operato per peritonite prima di essere ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Addio a #Zamparini: lo storico ex patron del Palermo Calcio aveva 80 anni - VeneziaFC_IT : Il Venezia FC si stringe attorno alla famiglia Zamparini per la scomparsa di Maurizio, ex presidente del club. Zam… - infoitsport : Addio Maurizio Zamparini: il ricordo della grande famiglia rosanero - maylertoniolo : RT @VeneziaFC_IT: Il Venezia FC si stringe attorno alla famiglia Zamparini per la scomparsa di Maurizio, ex presidente del club. Zamparini… - burnerbean : RT @VeneziaFC_IT: Il Venezia FC si stringe attorno alla famiglia Zamparini per la scomparsa di Maurizio, ex presidente del club. Zamparini… -