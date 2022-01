Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 31 01 22

Leggi su isaechia

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Stavo pensando all’altro giorno, quando Armando Incarnato si dispiaceva di passare sempre per volgare. Secondo lui la colpa sarebbe di Gianni Sperti, reo di spingerlo a rivelare sordidi dettagli delle sue frequentazioni. Cosa che il cavaliere farebbe assolutamente controvoglia, perché – fosse per lui – si parlerebbe solo per auliche metafore. Ceeerto, come no. Comunque, dicevo, Armando – che ha di sé un’opinione incredibilmente positiva – non si capacita di come facciano a non riconoscergli l’educazione, la galanteria e tutte quelle meravigliose qualità che si dice da solo di possedere. Ecco, nel caso gli basterà rivedere ladidi oggi per capirne il motivo. Perché a me onestamente ha messo I BRIVIDI constatare come davvero NON GUARDI IN FACCIA A NESSUNO pur di far parlare di sé e guadagnarsi un’inquadratura in ...