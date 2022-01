Spotify corre ai ripari contro i podcast con contenuti 'no-vax' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Neil Young prima e Joni Mitchell poi hanno richiesto a Spotify di eliminare la propria musica come forma di protesta contro il 're' dei podcast, Joe Regan, accusato di strizzare l'occhio a correnti 'no-vax'. Il colosso... Leggi su europa.today (Di lunedì 31 gennaio 2022) Neil Young prima e Joni Mitchell poi hanno richiesto adi eliminare la propria musica come forma di protestail 're' dei, Joe Regan, accusato di strizzare l'occhio anti 'no-vax'. Il colosso...

Advertising

Agenzia_Ansa : Spotify corre ai ripari sui podcast no-vax e annuncia misure. Indicherà linee guida per fermare l'informazione fuor… - RaiNews : 'Mea culpa' del popolare servizio di streaming musicale che corre ai ripari - iviaggidispeedy : Spotify corre ai ripari sui podcast no-vax, annuncia misure - zuma2007 : RT @SkyTG24: Spotify corre ai ripari e annuncia misure contro il podcast no vax di Joe Rogan - infoitcultura : Spotify corre ai ripari sui podcast No Vax -