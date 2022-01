Scontro aperto tra Conte e Di Maio per la guida dei 5 stelle | è l' ora dei colpi bassi

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Movimento appare più lacerato che mai per il durissimofra il capo politico e il ministro degli Esteri sulla gestione della partita per il Colle. Su Twitter campagna anti ...

Il Movimento appare più lacerato che mai per il durissimofra il capo politico e il ministro degli Esteri sulla gestione della partita per il Colle. Su Twitter campagna anti ...È parte dell'analisi che Peter Gomez ha fatto durante la diretta quotidiana trasmessa sul Fattoquotidiano.it e suoi canali social, commentando lotra Di Maio e Conte già poche ore dopo ...Ancora tensione nel Movimento 5 Stelle. Troppe frecciatine tra Conte e Di Maio e intanto c'è già chi sta approfittando della situazione.“Il Movimento 5 stelle resta in una cosa diverso dagli altri partiti, a un certo punto con la piattaforma votano gli iscritti e questa è la spada di Damocle – dice Peter Gomez durante la diretta quoti ...