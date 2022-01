Retribuzioni | Istat | “Nel 2021 gli aumenti contrattuali si fermano a +0 | 6%” L’inflazione se li mangia e cala il potere d’acquisto

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Oltre 6,4 milioni di dipendenti, pari al 52% di quelli coperti dalla contrattazione collettiva, a fineavevano il contratto nazionale scaduto. Altri 5,9 milioni hanno un contratto valido, grazie al fatto che lo scorso anno ne sono stati recepiti ben 20 tra cui quello della metalmeccanica e della logistica. Ma la “marcata riduzione della quota di dipendenti in attesa di rinnovo”, sottolinea l’, “non ha comportato una rilevante crescita delleorarie, che si è fermata al +0,6%, in linea con quella del 2020?. Il problema è che nel frattempoè ripartita a un ritmo che non si vedeva da anni. I prezzi sono cresciuti con una dinamica “pari a circa tre volte quella retributiva”. Con il risultato che ildei ...

... si registra anche una riduzione del potere d'acquisto", fa notare l'. Nel solo mese di dicembre 2021, l'indice dellecontrattuali registra un aumento dello 0,1% rispetto a novembre ...14.30 Crescono,ma boom di prezzi Nel 2021 l'indice dellecontrattuali orarie è cresciuto dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Lo comunica l',sottolineando al contempo la salita dell'inflazione (in media +1,9%). "Alla luce della ...Alla fine di dicembre 2021, i 41 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 47,9% dei dipendenti - circa ...Il rimbalzo dell’economia italiana, dopo il -8,9% del 2020 (occorre andare indietro alla Seconda guerra mondiale per trovare un dato del Pil tanto negativo come il 2020), è da record: nel 2021 il Pil ...