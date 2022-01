Pirata della strada travolge una macchina in autostrada e uccide due giovani donne. Arrestato dopo essere scappato (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un cittadino bulgaro è stato Arrestato per omicidio plurimo, dopo aver ucciso due donne in un incidente in autostrada senza prestare soccorso. Immane tragedia sull’autostrada A28 Portogruaro-Conegliano. Un cittadino bulgaro si è scontrato con il suo SUV, un Land Rover, contro una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due cugine e le figlie di una delle L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un cittadino bulgaro è statoper omicidio plurimo,aver ucciso duein un incidente in autosenza prestare soccorso. Immane tragedia sull’autoA28 Portogruaro-Conegliano. Un cittadino bulgaro si è scontrato con il suo SUV, un Land Rover, contro una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due cugine e le figlie di una delle L'articolo NewNotizie.it.

