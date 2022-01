Oroscopo di Paolo Fox 1 febbraio: martedì di dubbi in amore e lavoro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ariete – In amore il mese di marzo sarà liberatorio, ma ora Venere è ancora dissonante e potrebbero esserci dei ripensamenti. Sul lavoro, entro la fine del mese si arriverà a un accordo, tutto andrà meglio nelle prossime settimane! Toro – Bene, Venere è dalla tua parte e devi solo lasciarti andare all’amore. Sul lavoro, cerca di fare attenzione, soprattutto in famiglia! Gemelli – Marzo è il mese giusto per l’amore, ma ora se hai dei dubbi devi farti avanti e fare chiarezza. Sul lavoro, stanno per arrivare nuove e belle notizie: ma occhio alle questioni legali! Cancro – Venere ti chiede di stare lontano dai problemi, che stanno caratterizzando la tua sfera sentimentale. Sul lavoro, occhio alle complicazioni: cerca di aiutare un collega! Entra nel ... Leggi su cityroma (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ariete – Inil mese di marzo sarà liberatorio, ma ora Venere è ancora dissonante e potrebbero esserci dei ripensamenti. Sul, entro la fine del mese si arriverà a un accordo, tutto andrà meglio nelle prossime settimane! Toro – Bene, Venere è dalla tua parte e devi solo lasciarti andare all’. Sul, cerca di fare attenzione, soprattutto in famiglia! Gemelli – Marzo è il mese giusto per l’, ma ora se hai deidevi farti avanti e fare chiarezza. Sul, stanno per arrivare nuove e belle notizie: ma occhio alle questioni legali! Cancro – Venere ti chiede di stare lontano dai problemi, che stanno caratterizzando la tua sfera sentimentale. Sul, occhio alle complicazioni: cerca di aiutare un collega! Entra nel ...

