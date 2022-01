Mattarella bis | i big della politica non sfondano al Quirinal social game

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Se mettiamo da parte le rose di nomi, i candidati super partes, così come le soluzioni condivise o la necessità di scegliere un presidente donna, altrimenti si rischiava di far crollare...

Leggi anche Salvini e Conte si autodistruggono, con ildecollo della Meloni e rilancio di Renzi e del Pd 'Votiamo tutti Belloni', la chat interna che inchioda il Pd Elezione presidente ...W ildiDa Napolitano a: storia del "" che si ripete È un bene o un male la rielezione dial Quirinale? Anche loro erano pronti al trasloco scatoloni in mano. ...Dopo le elezioni del capo dello stato, che ha visto riconfermare Mattarella, la politica si lecca le ferite di una disfatta mai vista. Hanno perso tutti i ...Giorgia Meloni, a capo dell’unica forza politica che non ha votato per il Mattarella bis, ha affermato senza mezzi termini come per lei “l’alleanza di centrodestra non esiste più”, aggiungendo però di ...