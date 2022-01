Libia, l'Onu rinnova per tre mesi la missione Unsmil (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione con cui estende il mandato della missione in Libia (Unsmil) per tre mesi, fino al 30 aprile. L'accordo sul rinnovo tecnico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione con cui estende il mandato dellain) per tre, fino al 30 aprile. L'accordo sul rinnovo tecnico ...

Advertising

AnCatDubh8 : RT @RescueMed: 'La Libia abbandona i migranti senza acqua nei deserti' Secondo B. Lewis, Ufficio Alto Commissario #ONU per i diritti umani… - TheTASCAtt : RT @RescueMed: 'La Libia abbandona i migranti senza acqua nei deserti' Secondo B. Lewis, Ufficio Alto Commissario #ONU per i diritti umani… - lukacasa : RT @RescueMed: 'La Libia abbandona i migranti senza acqua nei deserti' Secondo B. Lewis, Ufficio Alto Commissario #ONU per i diritti umani… - paolamorellato : RT @RescueMed: 'La Libia abbandona i migranti senza acqua nei deserti' Secondo B. Lewis, Ufficio Alto Commissario #ONU per i diritti umani… - g_nazzareno : RT @RescueMed: 'La Libia abbandona i migranti senza acqua nei deserti' Secondo B. Lewis, Ufficio Alto Commissario #ONU per i diritti umani… -