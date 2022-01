Lazio, tutto fatto per il nuovo attaccante: colpo in extremis! (Di lunedì 31 gennaio 2022) La partenza di Vedat Muriqi ha lasciato libero uno slot in attacco per la squadra di Maurizio Sarri. La ricerca di un rimpiazzo da parte del ds della Lazio, Igli Tare, ha portato un nuovo interessante prospetto nella Capitale. Infatti, stando alle parole di Nicolò Schira, i biancocelesti hanno ufficialmente chiuso la trattativa per Jovane Cabral dello Sporting Lisbona, calciatore differente per caratteristiche rispetto al kosovaro. Cabral, Lazio, ufficiale (Photo by CARLOS COSTA / AFP) (Photo by CARLOS COSTA/AFP via Getty Images)Mancano solo gli ultimi dettagli, dopodiché il giocatore capoverdiano arriverà alla Lazio con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (8 milioni). POTREBBE INTERESSARTI: Offerta per Raspadori dalla Premier: la risposta del Sassuolo! Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) La partenza di Vedat Muriqi ha lasciato libero uno slot in attacco per la squadra di Maurizio Sarri. La ricerca di un rimpiazzo da parte del ds della, Igli Tare, ha portato uninteressante prospetto nella Capitale. Infatti, stando alle parole di Nicolò Schira, i biancocelesti hanno ufficialmente chiuso la trattativa per Jovane Cabral dello Sporting Lisbona, calciatore differente per caratteristiche rispetto al kosovaro. Cabral,, ufficiale (Photo by CARLOS COSTA / AFP) (Photo by CARLOS COSTA/AFP via Getty Images)Mancano solo gli ultimi dettagli, dopodiché il giocatore capoverdiano arriverà allacon la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (8 milioni). POTREBBE INTERESSARTI: Offerta per Raspadori dalla Premier: la risposta del Sassuolo!

