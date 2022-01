Il Parlamento è pieno di ‘mattarelli’. Sotto stress e facili all’errore, io dico: poveri politici! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non sono stato particolarmente attento agli eventi parlamentari di questa settimana ma ho letto alcuni resoconti giornalistici della vicenda. Ero certo che prima dell’inizio di Sanremo avremmo avuto un Presidente, in quanto l’attenzione dei giornali si sarebbe spostata e i dirigenti dei partiti sapevano che la pazienza degli elettori non è infinita. Finita la settimana elettorale, mi pare si possa affermare che tra i mille politici “grandi elettori” vi siano molti mattacchioni o meglio, visto l’esito, “mattarelli”. A volte mi chiedo come sia il mestiere di politico: molti commentatori si soffermano sui benefici economici, di visibilità e potere sociale di questo lavoro; io scorgo anche molti problemi. La classe politica funge da parafulmine per tutte le difficoltà del popolo che li ha eletti. Dopo aver votato per questo o quello facciamo a gare a denigrare il frutto delle nostre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non sono stato particolarmente attento agli eventi parlamentari di questa settimana ma ho letto alcuni resoconti giornalistici della vicenda. Ero certo che prima dell’inizio di Sanremo avremmo avuto un Presidente, in quanto l’attenzione dei giornali si sarebbe spostata e i dirigenti dei partiti sapevano che la pazienza degli elettori non è infinita. Finita la settimana elettorale, mi pare si possa affermare che tra i mille politici “grandi elettori” vi siano molti mattacchioni o meglio, visto l’esito, “mattarelli”. A volte mi chiedo come sia il mestiere di politico: molti commentatori si soffermano sui benefici economici, di visibilità e potere sociale di questo lavoro; io scorgo anche molti problemi. La classe politica funge da parafulmine per tutte le difficoltà del popolo che li ha eletti. Dopo aver votato per questo o quello facciamo a gare a denigrare il frutto delle nostre ...

