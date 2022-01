Giorgia Meloni ospite questa sera a Quarta Repubblica

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tra i temi della puntata del 31 gennaio la tenuta del governo Draghi, l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e delle bollette La leader di Fratelli d’Italiasaràdi Nicola Porro a “”, in onda domani, in primata su Retequattro, nella prima puntata dopo la rielezione del Presidente dellaSergio Mattarella. Le ripercussioni sull’attività del governo Draghi saranno uno dei temi approfonditi durante le tre ore di diretta, oltre al caro bollette, al lockdown di fatto per alcune attività e ai disagi che sono ancora costretti ad affrontare famiglie e imprese, quando ormai sono passati due anni esatti dalla dichiarazione dello stato di emergenza per Covid. Il faccia a faccia di Porro sarà con Nicola Maccanico, ...