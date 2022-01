Enzo Miccio desidera un figlio ma non è così semplice (Di lunedì 31 gennaio 2022) Enzo Miccio ha un compagno da più di cinque anni, lui è Laurent Mirralles, chirurgo estetico francese ma non è così semplice per loro avere un figlio. Enzo Miccio confida il suo desiderio di diventare padre a Verissimo. Ha 50 anni e da sempre è molto riservato ma nella lunga intervista rilasciata sabato a Silvia Toffanin ha raccontato non solo del grande sentimento che lo lega al compagno ma anche della voglia di paternità. Tra Miccio e il suo compagno una storia d’amore molto importante ma anche complicata perché Enzo vive a Milano mentre Laurent a Parigi. E’ quindi una storia a distanza e il covid ha anche complicato tutto. Il famoso wedding planner confessa infatti che ci vuole forza e coraggio per restare insieme con tante ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 31 gennaio 2022)ha un compagno da più di cinque anni, lui è Laurent Mirralles, chirurgo estetico francese ma non èper loro avere unconfida il suo desiderio di diventare padre a Verissimo. Ha 50 anni e da sempre è molto riservato ma nella lunga intervista rilasciata sabato a Silvia Toffanin ha raccontato non solo del grande sentimento che lo lega al compagno ma anche della voglia di paternità. Trae il suo compagno una storia d’amore molto importante ma anche complicata perchévive a Milano mentre Laurent a Parigi. E’ quindi una storia a distanza e il covid ha anche complicato tutto. Il famoso wedding planner confessa infatti che ci vuole forza e coraggio per restare insieme con tante ...

