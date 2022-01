Due persone uccise a Napoli a colpi d’arma da fuoco

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDuesono statepoco fa ada. Il fatto è avvenuto all’interno di un parco privato al rione don Guanella, nel quartiere Miano, alla periferia della città. Al momento non si conoscono le generalità delle due vittime. Sul posto sono giunti la polizia ed i soccorritori ma per i due non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Continuano i controlli sugli autobus Atv da parte della Polizia locale. All'attenzione degli agenti, nelle verifiche effettuate ieri sera, la linea 144 che da Verona arriva a ...Proseguono i controlli sui mezzi di trasporto da parte degli agenti: due persone multate per 400 euro poiché su un mezzo pubblico prive di certificazione verde .... Le verifiche hanno riguardato compl ...