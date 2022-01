Camorra | duplice omicidio a Napoli | ucciso anche il fratello di un pentito

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSarebbe riconducibile alla guerra tra gruppi camorristici rivali ilavvenuto nel pomeriggio a, nel rione Don Guanella, quartiere periferico di Miano, dove hanno trovato la morte Pasquale Torre di 45 anni e Giuseppe Di, 35 anni. I sicari sarebbero entrati in azione in sella a uno o più scooter. Le vittime, invece, erano in auto quando è scattato l’agguato. Uno dei due morti, Di, ha cercato di salvarsi: è uscito dall’auto e ha tentato di fuggire ma i killer lo hanno raggiunto e. Torre, invece, è stato trovato dalle forze dell’ordine e dai sanitari del 118 senza vita, ancora seduto sul lato guida della vettura. Dagli accertamenti degli agenti del commissariato Scampia e della Squadra Mobile è emerso che Pasquale Torre ...