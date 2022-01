Calciomercato Sassuolo, l’ad Carnevali: “Contenti per Moro, non era facile. Lucca…” (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'AD del Sassuolo Carnevali ha parlato dell'affare Moro, delle richieste per Raspadori, Berardi, Scamacca e Frattesi. Trattativa per Lucca attualmente rimandata Leggi su mediagol (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'AD delha parlato dell'affare, delle richieste per Raspadori, Berardi, Scamacca e Frattesi. Trattativa per Lucca attualmente rimandata

