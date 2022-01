Beautiful | anticipazioni 1 febbraio | Ridge si sente in colpa per Thomas

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 31 gennaio 2022): i protagonisti della puntata di domandi saranno, Steffy,ma anche Zende e Paris.e Steffy non si capacitano di quello che è successoe Steffy, in ospedale, discutono dello stato in cui si trovae non riescono a farsene una ragione: il giovane non aveva fatto capire a nessuno di star male! Il senso didi un padreprova del rimorso per quanto è accaduto al figlio, perché ritiene di non essersi preoccupato a sufficienza di lui, anche quando il giovane si è recato a trovarlo. Qualcuno conforterà l’ex marito di Taylor? Il flirt ...