A febbraio nuove regole in vigore: multe ai no vax e pass nei negozi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non solo mascherine, colori e discoteche. Dall'1 febbraio cambieranno le regole anche per Green pass e non vaccinati. Da domani, infatti, il certificato verde sara' ridotto dagli attuale 9 ai 6 mesi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non solo mascherine, colori e discoteche. Dall'1cambieranno leanche per Greene non vaccinati. Da domani, infatti, il certificato verde sara' ridotto dagli attuale 9 ai 6 mesi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - MediasetTgcom24 : Covid, oggi Cdm per prologa obblighi e nuove norme #covid #primo febbraio #cdm #oggi - Avvenire_Nei : Covid-19. Green pass e non vaccinati: ecco le nuove regole dal primo febbraio - josephselly : RT @Agenzia_Ansa: A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non vaccin… - sdeangelis56 : In caso di no fax, sarà prevista una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle… -