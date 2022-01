Temo la rielezione anche quando comporta un buon Presidente

Temo la rielezione anche quando (com)porta un buon Presidente (Di domenica 30 gennaio 2022) Caro Presidente Mattarella, congratulazioni. La ri-elezione è un meritato premio al tuo settennato che, però, sarà opportuno rivisitare anche per imparare non tanto dagli errori, ma dalle soluzioni date, non solo da te, ai problemi. Il problema, non esclusivamente personale, che mi sono subito posto è: ti ho frainteso quando, sembra quattordici volte, hai dichiarato la tua indisponibilità ad accettare la rielezione per ragioni personali, ma anche per, forse più importanti, valutazioni istituzionali? Sette anni, e quali anni!, sono lunghi, faticosi, anche dolorosi, estenuanti. Quattordici anni non violano la lettera della Costituzione, ma lo spirito con tutta probabilità sì. Quindi, apprezzo la tua assunzione di responsabilità/doveri in quella che i partiti in Parlamento hanno ... Leggi su formiche (Di domenica 30 gennaio 2022) CaroMattarella, congratulazioni. La ri-elezione è un meritato premio al tuo settennato che, però, sarà opportuno rivisitareper imparare non tanto dagli errori, ma dalle soluzioni date, non solo da te, ai problemi. Il problema, non esclusivamente personale, che mi sono subito posto è: ti ho frainteso, sembra quattordici volte, hai dichiarato la tua indisponibilità ad accettare laper ragioni personali, maper, forse più importanti, valutazioni istituzionali? Sette anni, e quali anni!, sono lunghi, faticosi,dolorosi, estenuanti. Quattordici anni non violano la lettera della Costituzione, ma lo spirito con tutta probabilità sì. Quindi, apprezzo la tua assunzione di responsabilità/doveri in quella che i partiti in Parlamento hanno ...

