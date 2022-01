Sofia Goggia ai Giochi di Pechino? Per ora «tutto va nel modo sperato». E anche Mattarella chiede di lei (Di domenica 30 gennaio 2022) Il 4 febbraio comincerà la XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali. La sede prevista è quella di Pechino, ma le gare si svolgeranno in diverse regioni della Cina. La delegazione azzurra è pronta e nelle ultime ore è partito verso Pechino anche il presidente del Coni Giovanni Malagò. Gli occhi di tecnici e tifosi sono puntati però su Sofia Goggia, la campionessa italiana classe 1992 che nel 2018 era riuscita a vincere una medaglia d’oro nelle Olimpiadi di Pyeongchang, in Corea del Sud. Il 23 gennaio Goggia è caduta durante una gara di Coppa del mondo a Cortina. Un incidente che le ha provocato diversi traumi, da una piccola frattura al perone a una distorsione del ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato. Traumi che, al momento, dovrebbero ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) Il 4 febbraio comincerà la XXIV edizione deiolimpici invernali. La sede prevista è quella di, ma le gare si svolgeranno in diverse regioni della Cina. La delegazione azzurra è pronta e nelle ultime ore è partito versoil presidente del Coni Giovanni Malagò. Gli occhi di tecnici e tifosi sono puntati però su, la campionessa italiana classe 1992 che nel 2018 era riuscita a vincere una medaglia d’oro nelle Olimpiadi di Pyeongchang, in Corea del Sud. Il 23 gennaioè caduta durante una gara di Coppa del mondo a Cortina. Un incidente che le ha provocato diversi traumi, da una piccola frattura al perone a una distorsione del ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato. Traumi che, al momento, dovrebbero ...

