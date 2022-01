Sanremo 2022 | scaletta prima serata | i primi 12 cantanti in gara

(Di domenica 30 gennaio 2022): la 72esima edizione è pronta a prendere il via. I 25 big insono stati divisi nelle prime due serate: 12 lasera e 13 la seconda sera.Nellapuntata della 72esima edizione dial fianco del conduttore Amadeus ci sarà Ornella Muti ad accompagnarlo come “valletta”. La famosa attrice italiana dovrà dividere la scena ovviamente con la spalla destra di Amadeus: Fiorello che fino all’ultimo ha fatto temere al pubblico la sua presenza all’Ariston. Come ospiti dellaci saranno i Maneskin dopo la ...

vascorossi : VASCO ROSSI 1982 – 2022 40 anni da “VADO AL MASSIMO”…VADO A SANREMO Accadeva il 29 gennaio 1982, al Festival di S… - Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - RadioItalia : L'importanza dei rapporti sani, che permettono di respirare: così @sangiovann1 descrive il suo brano?? L'intervist… - rosanne_sammut : @Sanremo__2022 Un milione di cose da dirti di #ermalmeta ? - LiguriaNotizie : Sanremo, aperta ufficialmente l’hospitality del Festival -

si avvicina e Amadeus ha annunciato chi saranno i cantanti protagonisti della prima e della seconda serata di questa nuova edizione. Sul palco dell'Ariston arriveranno per primi giganti ...Amadeus ha finalmente annunciato la lista - che non è in ordine di apparizione - dei big che si esibiranno al Festival di, nella prima e seconda serata. Mahmood e Blanco: "Il nostro Festival sarà da Brividi. Dateci fiducia " Donatella Rettore tornadopo 28 anni e racconta la malattia: "Testimonio la ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...Mahmood torna al Festival di Sanremo e lo fa in coppia con Blanco. Al Teatro Ariston si esibiranno con "Brividi" ...