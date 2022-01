Salta l’affare col Valencia | l’attaccante resta al Milan | le ultime

Leggi su rompipallone

(Di domenica 30 gennaio 2022) Sembrava fosse destinato a lasciareo in questa finestra invernale di mercato, eppure il futuro di Samuel Castillejo, almeno fino alla prossima estate, sarà ancora rossonero. Stando a quanto raccolto dall’esperto Nicolò Schira, infatti,non andrà al, come sostenevano invece le voci di calciomercato degli ultimi giorni. IL SORPASSO DI BRYAN GIL La motivazione legata al mancato ritorno in patria del giocatore si chiama Bryan Gil, attaccante classe 2001 del Tottenham. Castillejo,, Serie A Ilha trovato un accordo con gli Spurs per il trasferimento dello spagnolo, facendo cosìre i piani della dirigenza dele del suo numero 7 che, escludendo operazioni di mercato last minute, non lascerà il club. Gabriella ...