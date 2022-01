Pillola anti-Covid Pfizer in Italia tra poco: da febbraio il farmaco Paxlovid che abbatte ricoveri e morti (Di domenica 30 gennaio 2022) Tra pochi giorni sarà disponibile anche in Italia la Pillola Paxlovid, nuovo farmaco anti-virale prodotto da Pfizer in grado di ridurre il rischio di ospedalizzazioni e morti da Covid-19. Approvato da EMA e Aifa nei giorni scorsi, sono stati diffusi i dati sull’efficacia. Chi potrà assumerla, come funziona e quali sono gli effetti. Paxlovid arriva in Italia: come funziona la Pillola Pfizer anti Covid Nella lotta contro la pandemia da SARS-CoV-2, la scienza sfodera un’altra arma: due giorni fa è arrivato l’ok dell’EMA all’utilizzo della Pillola Paxlovid di Pfizer, già produttrice di uno dei ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 30 gennaio 2022) Tra pochi giorni sarà disponibile anche inla, nuovo-virale prodotto dain grado di ridurre il rischio di ospedalizzazioni eda-19. Approvato da EMA e Aifa nei giorni scorsi, sono stati diffusi i dati sull’efficacia. Chi potrà assumerla, come funziona e quali sono gli effetti.arriva in: come funziona laNella lotta contro la pandemia da SARS-CoV-2, la scienza sfodera un’altra arma: due giorni fa è arrivato l’ok dell’EMA all’utilizzo delladi, già produttrice di uno dei ...

