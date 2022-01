Phil Collins | dai Genesis alla carriera da solista in 5 brani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 gennaio 2022) Nasceva oggi il poliedrico e polistrumentista, da oggi 71enne. Il musicista e cantante è una nota personalità dello storico gruppo dei ““: da batterista a cantante del gruppo, se ne distacca per lanciarsi in un percorso da. Qui tenteremo di ripercorrere le tappe principali di questadalle diverse svolte ancorandoci a 5. Ladiin 51. For Absent FriendsPubblicato il 12 novembre 1971, “Nursery Cryme” è il terzo album deie il primo in cuientra a pieno titolo come membro dello storico gruppo. Il gruppo aveva già cambiato 3 batteristi quandofece il ...