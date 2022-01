Novecento di Alessandro Baricco | elogio al limite

(Di domenica 30 gennaio 2022) Non si sente certo necessità di un’ulteriore recensione sull’opera forse più celebre di, da cui è stato tratto un film di grande successo e un adattamento teatrale recitato da Eugenio Allegri (quest’ultimo, a mio avviso, un capolavoro, facilmente reperibile in rete). Né, tanto mento, che si sottolinei il brano più celebre e struggente dell’intera opera di: lo splendido monologo finale, in cui il protagonista svela il folle disegno che lo ha indotto a trascorrere tutta la vita lavorando come pianista, senza mai sbarcare dalla nave da crociera su cui è nato. Ma proprio riascoltando l’appassionata recitazione di Allegri nel passaggio sopracitato mi è parso di ravvisare l’intrinseco invito a non oltrepassare gli umani limiti insito nell’affascinante parallelo tra musica e vita, tra il pianoforte, su cui quella ...

Sarà presentato mercoledì 2 febbraio il catalogo della mostra #NATIVI100, a cura di Giovanna Uzzani, al Museo Novecento di Firenze, in Piazza Santa Maria Novella, alle ore 17, in Sala Cinema.