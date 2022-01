Mattarella rieletto | vince il Paese | perdono i partiti

(Di domenica 30 gennaio 2022) Alla fine a contare è il risultato. E il risultato per l?Italia è ottimo. Sergioresta al Quirinale, Mario Draghi alla guida del governo. La pandemia non è...

Sergiopresidente dell'Italia tra profonde divisioni, titola il Guardian . Tutti i giornali parlano di stabilità sottolineando i giorni di divisioni tra forze politiche che hanno ...Politicadi nuovo al Quirinale, dal no al bis alla rielezione: chi l[...] Sergioè statoPresidente della Repubblica: come si è arrivati al Matt [...] Frattura in M5S: ...Sarei stupita se #Mattarella accettasse di essere rieletto dopo aver ripetutamente respinto questa ipotesi. I partiti hanno scelto di tirare a campare, barattando 7 anni di Presidenza della Repubblica ...Giorgia Meloni lo ha detto senza girarci intorno: «Siamo in un Parlamento che ha preferito barattare sette anni di presidenza della Repubblica ...