Mattarella bis | reazioni positive dei vertici Ue

(Di domenica 30 gennaio 2022) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha commentato la rielezione del presidente della Repubblica Sergiocon un tweet in italiano. La numero 1 dell'esecutivo europea si è rivolta achiamandolo "caro presidente" e ha sottolineato che "l'Italia può sempre contare sull'Unione europea". "Congratulazioni a Sergioper la sua rielezione a Presidente della Repubblica", ha twittato, anche lui in italiano, Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. "Credo fermamente che l'Italia continuerà a contribuire costruttivamente alla crescita dell'Ue".

StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - repubblica : Sergio #Mattarella è di nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha deciso il Parlamento con l'ottava votazione, stab…

