LIVE Sci di fondo | Marcialonga 2022 in DIRETTA | si parte alle 8 00 | l’Italia punta su Noeckler e Longa

(Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche e amici di OA Sport, appassionati di sci di, benvenuti alladella 49^ edizione della! Si tratta della celeberrima Ski-Marathon che si terrà in Trentino, tra Val di Fiemme e Val di Fassa. Saranno quasi 7000 icipanti, tra uomini e donne, pronti ad affrontare la gara classica di 70 km che li porterà da Moena al centro di Cavalese, dovendo dunque affrontare la famosissima salita della Cascata, fino a raggiungere un disllo totale di 1.030 metri. È prevista anche la presenza, all’incirca, di 300 atleti Élite Donne e altrettanti atleti Élite Uomini. Difatti, saranno loro i primi a partire:ore 8:00 gli uomini,8:05 le donne; a ...

L'ultima domenica di gennaio è la festa del granfondista. Due sci paralleli, 70 chilometri su e giù per le valli di Fassa e Fiemme e un nome: Marcialonga. La più amata, la più desiderata, la più particolare. Meno lunga della Vasaloppet ma molto meno noiosa, con ... sulle nevi delle due valli trentine di Fiemme e Fassa, i più grandi specialisti al mondo dello sci di fondo.