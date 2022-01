Inter | Inzaghi guarito dal Covid | sarà in panchina nel derby con Milan

Advertising

Adnkronos : #Inzaghi guarito dal Covid: sarà in panchina nel derby con #Milan. #Inter - Inter : ?? | COMUNICATO Simone Inzaghi è risultato positivo ad un tampone di controllo effettuato in data odierna ?? - Inter : ?? | VITTORIA ?? La gioia di mister Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi #InterVenezia #FORZAINTER ???? - fasulo_antonio : Simone #Inzaghi negativo al #COVID19. #Inter #30gennaio - ParmeshSriv : RT @SimoneTogna: Caicedo a Inter Tv: “Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con Mister Inzaghi e la squadra” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi

Il tecnico dell'si è negativizzato MILANO - Simonesarà regolarmente in panchina sabato prossimo a San Siro, in occasione del derby d'alta classifica fra la suae il Milan. Il tecnico piacentino, ...MILANO -non ha più il Covid , è guarito e sarà in panchina nel derby contro il Milan in programma al rientro dalla sosta, sabato 5 febbraio. Il 24 gennaio scorso il tecnico nerazzurro era ) al ...Non è sicuramente una notizia piacevole per Simone Inzaghi e compagni che saranno costretti a fare ... Secondo quanto trapelato, l’Inter ha accettato la decisione della UEFA e non ha intenzione di ...Sarà in panchina contro il Milan. Arriva un'altra buona notizia in casa Inter. L'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi è risultato infatti negativo all'ultimo tampone effettuato ...