Formula E | Edoardo Mortara | “È stata una corsa molto strategica e difficile”

(Di domenica 30 gennaio 2022)Moratara è stato semplicemente il migliore ieri nella seconda gara della stagione del Mondiale diE. L’alfiere di casa Venturi ha saputo gestire al meglio la fase dell’Attack Mode, una situazione che gli ha permesso di beffare la Mercedes dell’olandese Nick De Vries. Il campione del mondo in carica ha faticato contro ogni pronostico nella seconda competizione del doubleheader. L’elvetico, scattato secondo, si è preso un’importante rivincita dopo unagara-1 in seguito ad un incidente nelle qualifiche. L’ex pilota DTM di Audi e Mercedes ha commentato ai microfoni dellaE: “Dopo l’errore che ho commesso nelle qualifiche di ieri sonocontento di portare questa vittoria per la squadra. Avere due Venturi sul podio è bellissimo. Èuna ...

spafr4 : Le pilote suisse Edoardo Mortara remporte la 2e manche du Diriyah Formula e-Prix 2022. - P300it : Formula E | Diriyah ePrix 2022, gara 2: Edoardo Mortara trionfa, Frijns e Di Grassi a podio ? di Francesco Carbona… - luca_pelle2508 : RT @PelleMotorsport: Mortara vince a Diriyah, abbattute le Mercedes #pellemotorsport #motori #racing #motorsport - PelleMotorsport : Mortara vince a Diriyah, abbattute le Mercedes #pellemotorsport #motori #racing #motorsport - HobbyAuto : ??UNOFFICIAL RESULTS - Diriyah EPrix 2 of Formula E Edoardo Mortara???? WINS ?? . . #FormulaE #DiriyahEPrix… -

Pilota Team Giri Tempo/Gap GpV 1 EDOARDO MORTARA Venturi 35 47:02.131 1:09.203 2 Robin FRIJNS ...