Da Lukaku a Cancelo | le classifica delle cessioni record in Serie A

(Di domenica 30 gennaio 2022)A – Il calciomercato 2021/22 ha riscritto anche lapiù remunerative inA. Gli affari, Vlahovic e Hakimi, infatti, sono entrati nella top 10per le squadre italiane. In particolare, la cessione di Romeludall’Inter al Chelsea per 113 milioni di euro della L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Da Lukaku a Cancelo passando per Zidane e Vlahovic, la classifica delle cessioni record in Serie A… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Cancelo

Davanti Havertz e Romelu. Le probabili formazioni di Manchester City - Chelsea MANCHESTER CITY (4 - 3 - 3): Ederson; Walker, Dias, Laporte,; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Grealish, ...... Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte,; Gundogan, Fernandinho; Mahrez, De Bruyne, Sterling; ... con Mount e Havertz che agiranno alle spalle dell'unica punta. Il belga sembra essere ormai ...Gli affari Lukaku, Vlahovic e Hakimi, infatti ... al nono posto nella graduatoria appena davanti all’operazione Juve-Manchester City per Cancelo, che chiude le prime dieci posizioni con 65 milioni di ...Dalla lotta scudetto all'arrivo all'Inter, passando per la Roma e un retroscena su Conte. Edin Dzeko si racconta a tutto campo in un'intervista a Il ...