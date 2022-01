Covid, le notizie. Agenas: scende occupazione intensive a 16%, calo in 11 Regioni. LIVE (Di domenica 30 gennaio 2022) Aumenti in 5 Regioni. Stabili le aree non critiche Covid al 30%. Sono i dati Agenas aggiornati a ieri. Si va verso la proroga dell'obbligo della mascherina all'aperto. Domani previsto il Consiglio dei Ministri. Preoccupano i contagi in età scolare. In arrivo la prima tranche di 11mila trattamenti della pillola anti-Covid di Pfizer Leggi su tg24.sky (Di domenica 30 gennaio 2022) Aumenti in 5. Stabili le aree non criticheal 30%. Sono i datiaggiornati a ieri. Si va verso la proroga dell'obbligo della mascherina all'aperto. Domani previsto il Consiglio dei Ministri. Preoccupano i contagi in età scolare. In arrivo la prima tranche di 11mila trattamenti della pillola anti-di Pfizer

