Capello: «Vlahovic sarà determinante per la Juve. Champions? Il Milan…» (Di domenica 30 gennaio 2022) Fabio Capello, ex allenatore anche della Juventus, ha parlato a Il Messaggero del mercato invernale in Serie A Fabio Capello ha parlato ai microfoni de Il Messaggero. Le parole dell’ex allenatore della Juventus sul mercato in Serie A: MERCATO INVERNALE – «Una sessione importante. La Juventus ha dovuto anticipare i tempi e Vlahovic o Haaland erano i nomi sui quali puntare. Grande affare il serbo. Si sono mosse anche Inter, Roma, Fiorentina e Torino è stata una bella giostra. Mi sembra un buon segnale». Vlahovic – «E’ l’uomo che può incidere in modo determinante nei prossimi mesi. Non penso lotterà per il titolo, l’Inter ha un bel vantaggio, ma sicuramente per la Champions dirà la sua». INTER – «Gosens investimento per il presente e per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Fabio, ex allenatore anche dellantus, ha parlato a Il Messaggero del mercato invernale in Serie A Fabioha parlato ai microfoni de Il Messaggero. Le parole dell’ex allenatore dellantus sul mercato in Serie A: MERCATO INVERNALE – «Una sessione importante. Lantus ha dovuto anticipare i tempi eo Haaland erano i nomi sui quali puntare. Grande affare il serbo. Si sono mosse anche Inter, Roma, Fiorentina e Torino è stata una bella giostra. Mi sembra un buon segnale».– «E’ l’uomo che può incidere in modonei prossimi mesi. Non penso lotterà per il titolo, l’Inter ha un bel vantaggio, ma sicuramente per ladirà la sua». INTER – «Gosens investimento per il presente e per ...

