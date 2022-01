Calciomercato Milan, retroscena sul bomber | Secco no dalla Juve (Di domenica 30 gennaio 2022) Spunta un retroscena di mercato riguardante il Milan: Maldini aveva chiesto il giocatore in prestito, ma la Juve si è fermamente opposta Il mercato di gennaio non smette di riservare… L'articolo Calciomercato Milan, retroscena sul bomber Secco no dalla Juve è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 30 gennaio 2022) Spunta undi mercato riguardante il: Maldini aveva chiesto il giocatore in prestito, ma lasi è fermamente opposta Il mercato di gennaio non smette di riservare… L'articolosulnoè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Perché il Milan non risponde ai colpi di Juventus e Inter #calciomercato - cmdotcom : #Giroud: 'Limitato da un problema neuromuscolare, ora sto bene. Riporto il #Milan al vertice, su #Ibra e gli arbitr… - cmdotcom : #Belotti chiama il #Milan: la risposta di #Maldini - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan, offerta per #Berti, ma si lavora per un colpo a centrocampo per il presente - IvanDirita1 : RT @RudyGaletti: ???? Il #Milan in estate pensa da grande squadra. ?? Il club ??? sogna con il triplo colpo dal #Lille: Sven #Botman, #Renato… -