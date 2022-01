Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: spettacolo a Cuneo, Firenze battuta 3-0 (Di sabato 29 gennaio 2022) La Bosca S. Bernardo Cuneo batte 3-0 (31-29, 25-13, 26-24) Il Bisonte Firenze nella sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. Le piemontesi, nel finale di primo set, recuperano e rinviano tutto ai vantaggi, dove riescono ad imporsi. Le toscane di coach Bellano poi crollano nella seconda frazione, mentre nella terza ribaltano la situazione nel finale ma sprecano l’occasione di allungare la partita. Le ragazze di coach Pistola conquistano così i tre punti dopo tanti tie-break giocati, mentre Firenze torna a casa a mani vuote. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 17^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) La Bosca S. Bernardobatte 3-0 (31-29, 25-13, 26-24) Il Bisontenella sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato diA1di. Le piemontesi, nel finale di primo set, recuperano e rinviano tutto ai vantaggi, dove riescono ad imporsi. Le toscane di coach Bellano poi crollano nella seconda frazione, mentre nella terza ribaltano la situazione nel finale ma sprecano l’occasione di allungare la partita. Le ragazze di coach Pistola conquistano così i tre punti dopo tanti tie-break giocati, mentretorna a casa a mani vuote. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 17^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1 ...

