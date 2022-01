Stefano Sensi è ufficialmente un calciatore della Sampdoria (Di sabato 29 gennaio 2022) Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. Ieri il suo contratto è stato depositato in Lega Serie A. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale del club doriano: acquisizione a titolo temporaneo dall’Inter. Stamattina Sensi incontrerà i suoi nuovi compagni in occasione del suo primo allenamento con la Samp. La formula è quella del prestito, fino al prossimo 30 giugno. L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Sensi (nato a Urbino il 5 agosto 1995). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 29 gennaio 2022)un nuovo. Ieri il suo contratto è stato depositato in Lega Serie A. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale del club doriano: acquisizione a titolo temporaneo dall’Inter. Stamattinaincontrerà i suoi nuovi compagni in occasione del suo primo allenamento con la Samp. La formula è quella del prestito, fino al prossimo 30 giugno. L’U.C.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del(nato a Urbino il 5 agosto 1995). L'articolo ilNapolista.

