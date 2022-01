Squinzano: incidente sul lavoro, 52enne in prognosi riservata Stamattina (Di sabato 29 gennaio 2022) incidente sul lavoro questa mattina a Squinzano, dove un operaio 52enne, in circostanze da chiarire, sarebbe scivolato da un’impalcatura e da un’altezza di circa due metri, battendo violentemente la testa al suolo: è avvenuto in via Botteghe Nuove, nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione di un edificio in zona. Sul posto, immediati i soccorsi del 118: i sanitari hanno trasportato l’uomo in codice rosso presso l’ospedale “Fazzi” di Lecce. Le condizioni dell’uomo sono monitorate dall’equipe medica della struttura, ma la prognosi è ancora riservata. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e i militari dello Spesal per le verifiche del caso. (leccesette.it) L'articolo Squinzano: incidente sul lavoro, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 29 gennaio 2022)sulquesta mattina a, dove un operaio, in circostanze da chiarire, sarebbe scivolato da un’impalcatura e da un’altezza di circa due metri, battendo violentemente la testa al suolo: è avvenuto in via Botteghe Nuove, nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione di un edificio in zona. Sul posto, immediati i soccorsi del 118: i sanitari hanno trasportato l’uomo in codice rosso presso l’ospedale “Fazzi” di Lecce. Le condizioni dell’uomo sono monitorate dall’equipe medica della struttura, ma laè ancora. Sul luogo dell’anche i carabinieri e i militari dello Spesal per le verifiche del caso. (leccesette.it) L'articolosul, ...

