Quirinale, Letta: "Sassoli sarebbe stato un grande presidente" (Di sabato 29 gennaio 2022) "Non è più tra noi una persona che sarebbe stato un grande presidente della Repubblica, David Sassoli". Lo afferma in una conferenza stampa il segretario del Pd, Enrico Letta. 29 gennaio 2022

