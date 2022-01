Probabili formazioni Roma-Genoa: ventiquattresima giornata Serie A 2021/2022 (Di sabato 29 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Roma-Genoa, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca sabato 5 febbraio alle 15:00 nella cornice dell’Olimpico con le due squadre a caccia dei tre punti. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Roma – Dubbio modulo: 4-2-3-1 o 3-5-2 con il primo favorito in virtù del probabile ritorno di Lorenzo Pellegrini. Mancini e Smalling centrali di difesa nella linea a quattro. Potrebbe essere favorito Maitland-Niles al nazionale Vina, ultimo a tornare a Trigoria. Genoa – Blessin schiera un 4-3-3 con Ekuban, Destro e Yeboah nel tridente. Sturaro, Badelj e Portanova a ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Si gioca sabato 5 febbraio alle 15:00 nella cornice dell’Olimpico con le due squadre a caccia dei tre punti. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Dubbio modulo: 4-2-3-1 o 3-5-2 con il primo favorito in virtù del probabile ritorno di Lorenzo Pellegrini. Mancini e Smalling centrali di difesa nella linea a quattro. Potrebbe essere favorito Maitland-Niles al nazionale Vina, ultimo a tornare a Trigoria.– Blessin schiera un 4-3-3 con Ekuban, Destro e Yeboah nel tridente. Sturaro, Badelj e Portanova a ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #SERIEC #GIRONEA #JuventusU23 Vs #FeralpiSalò è una gara valida per la la ventiquattresima giornata del campionat… - zazoomblog : Atalanta-Fiorentina probabili formazioni: aria di turnover nerazzurro? - #Atalanta-Fiorentina #probabili - chalcio : Super League, Young Boys vs Lugano, le probabili formazioni - zazoomblog : Burkina Faso-Tunisia oggi Coppa d’Africa 2022: orario canale tv programma streaming probabili formazioni -… - sportli26181512 : #PrimaveraTim Primavera 1, Genoa-Napoli: si torna in campo dopo 40 giorni, le probabili formazioni: Primavera 1, Ge… -